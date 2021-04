Spagna | Igor il Russo condannato all' ergastolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Igor

la Repubblica

Norbert Feher, aliasil Russo, è stato condannato inalla massima pena ? un ergastolo che potrà essere sospeso a determinate condizioni, nel suo caso, dopo 30 anni ? per uno dei tre omicidi di cui è ...9.40 Ergastolo inperil Russo Ergastolo, in, per il serbo Norbert Feher, aliasil Russo. Questa la condanna nel processo per tre omicidi, in Aragona nel 2017. L'uomo ha avuto l'ergastolo per ...Il tribunale provinciale di Teruel, in Spagna, ha condannato a 30 anni di reclusione Norbert Feher, meglio noto come Igor il russo, per ...Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato condannato in Spagna alla massima pena — un ergastolo che potrà essere sospeso a determinate condizioni, nel suo caso, dopo 30 anni — per uno dei tre omicid ...