“South Kensington” stasera in tv | Rupert Everett l’affittacamere dei Vanzina

(Di giovedì 29 aprile 2021) Londra. Ma non quella delle cartoline con la guardia reale o il ponte sul Tamigi. Ci sono i lord, e poi, i giovani italiani spiccioli e intraprendenti. All’estero per studiare la lingua e a caccia di avventure. Nel quartiere più in voga, bombetta in testa e Times sottobraccio, trovano le stanze d’affittare e il loro affittacamere, nobile e squattrinato. “in tv, impareremo l’inglese con i? “Ma che stamo a scherzà signor Mobarack, ma che stamo a vennere l’olive“. Questo è Francesco (Enrico Brignano) che pur lavorando in un’importante banca del Regno Unito, non dimentica il suo marcato linguaggio popolare. Insieme a lui vive Antonio Pinardi da Positano (Giampaolo Morelli). “Brodo di pollo 40 sterline, e che rè stu poll, nu dinosauro“, dice dopo aver letto il menù anglosassone. Le ...

South Kensington, commedia di Vanzina stasera in tv. Un po' di casa nostra a Londra. Brignano insegna ad essere gentleman con Rupert Everett.