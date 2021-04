Sopravvissute, Silvia Fojtikova denunciò il marito: la vendetta fu terribile (Di giovedì 29 aprile 2021) Sabbioneta, ci sono delle nuove testimonianze contro il padre omicida, aveva effettuato delle violenze, la moglie aveva denunciato tutto da 4 mesi. Sabbioneta, un padre appicca l’incendio in casa e uccide suo figlio MarcoCi troviamo in provincia di Mantova, il 25 Novembre del 2018, sono spuntate nuove testimonianze contro Gianfranco Zani, l’uomo di 52 anni che il giovedì precedente ha dato fuoco alla casa dalla quale era andato via. In questo modo ha provocato la morte del figlio Marco di 11 anni, l’ex moglie Silvia Fojtikova è ricoverata all’ospedale di Oglio Po, con gli altri due ragazzi di 17 e 4 anni. Tramite il legale Maria Delmiglio ha ricostruito la catena di violenze, la donna aveva denunciato per ben 4 volte le violenze subite da mesi. Questo ha fatto scattare per la Procura della Repubblica di Mantova un provvedimento di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 aprile 2021) Sabbioneta, ci sono delle nuove testimonianze contro il padre omicida, aveva effettuato delle violenze, la moglie aveva denunciato tutto da 4 mesi. Sabbioneta, un padre appicca l’incendio in casa e uccide suo figlio MarcoCi troviamo in provincia di Mantova, il 25 Novembre del 2018, sono spuntate nuove testimonianze contro Gianfranco Zani, l’uomo di 52 anni che il giovedì precedente ha dato fuoco alla casa dalla quale era andato via. In questo modo ha provocato la morte del figlio Marco di 11 anni, l’ex moglieè ricoverata all’ospedale di Oglio Po, con gli altri due ragazzi di 17 e 4 anni. Tramite il legale Maria Delmiglio ha ricostruito la catena di violenze, la donna aveva denunciato per ben 4 volte le violenze subite da mesi. Questo ha fatto scattare per la Procura della Repubblica di Mantova un provvedimento di ...

