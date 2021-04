Sopralluogo ok sulla Fondovalle Vitulanese | sabato 1 maggio la riapertura

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha visitato stamani il cantiere di lavorostrada a scorrimento veloce Fondo Valle, chiusa al traffico dal 14 febbraio u.s. a causa di movimenti franosi che avevano travolto la sede stradale dall’altezza dello svincolo di Castelpoto in direzione rotonda di Foglianise. Il, condotto con il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia, ing. Angelo Carmine Giordano, ha dato esito positivo e, pertanto, mentre sono ancora in corso alcuni interventi complementari, è stato deciso di riaprire al traffico l’arteria per le ore 10.00 di1°2021. A causa delle insistenti e violente precipitazioni atmosferiche della prima decade di febbraio, come si ricorderà, si registrarono sul ...