"Sono mostruosa": Caterina Balivo pubblica questa foto su Instagram, lo scatto spiazza i fan | Guarda (Di giovedì 29 aprile 2021) “Mi vedo mostruosa”. Caterina Balivo spiazza tutti i suoi follower su Instagram con una foto e questa confessione. La popolare conduttrice, al timone di programmi di successo come Vieni da me e Detto Fatto, di recente anche tra i giurati de Il cantante mascherato di Milly Carlucci su Rai 1, ha utilizzato un filtro del social che alza gli zigomi e gonfia le labbra. Dopo aver provato questo particolare filtro ha detto: “Volevo ringraziare chi ha inventato questo filtro perché io mi vedo mostruosa”. Aggiungendo poi: “Niente, meglio le mie labbra sottili ed un po' storte che queste”. La nota presentatrice televisiva è molto attiva sui social, soprattutto da quando ha lasciato il piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia. Sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) “Mi vedo”.tutti i suoi follower sucon unaconfessione. La popolare conduttrice, al timone di programmi di successo come Vieni da me e Detto Fatto, di recente anche tra i giurati de Il cantante mascherato di Milly Carlucci su Rai 1, ha utilizzato un filtro del social che alza gli zigomi e gonfia le labbra. Dopo aver provato questo particolare filtro ha detto: “Volevo ringraziare chi ha inventato questo filtro perché io mi vedo”. Aggiungendo poi: “Niente, meglio le mie labbra sottili ed un po' storte che queste”. La nota presentatrice televisiva è molto attiva sui social, soprattutto da quando ha lasciato il piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia. Sempre ...

Advertising

Emanuel72607325 : @mattino5 @mandelli_andrea La condizione di Napoli città è catastrofica in ottica occupazionale. C'è una fame in gi… - daniole73 : @dariomartyn81 @GFI65 Mostruosa?e’ stata d’istinto,tranne il 3-0,gli altri 3 gol sono stati da portiere di seconda… - IMBili_ : @deliux9 C'è una differenza mostruosa tra i giocatori delle due squadre. Neymar, Mbappé e Di Maria sono pericolosi… - MirkoMelluso : @Kataklinsmann Parata mostruosa. Ricordo ancora l'ansia degli ultimi 7 minuti dal gol di Piquè...sono invecchiato di 7 anni! - ganyuliq : campo al liceo con il solo pensiero che la gente è cattiva in ogni caso quindi se mi squadra una dall’alto in basso… -