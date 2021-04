Sonny Colbrelli vince al Giro di Romandia | “Ho ripagato la mia squadra | ho sofferto l’ultima salita E domani…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021)ha vinto la seconda tappa deldi2021. Dopo la beffa subita ieri, oggi il velocista bresciano è riuscito a imporsi e a conquistare il primo successo stagionale. L’alfiere della Bahrain-Victorious sale finalmente sul gradino più alto del podio dopo una serie di buoni piazzamenti. Il ciclista italiano ha dichiarato ai microfoni di Spazio Ciclismo: “Sono davvero contento. Ieri per poco, sono partito davvero lungo. Anche oggi, però sono due giorni che lasta facendo un grandissimo lavoro e li ho ripagati con questa bella vittoria, ci voleva. Hodavvero molto sul, però per fortuna c’era vento in faccia e nessuno ha fatto grande differenza e sono riuscito ad arrivare con un gruppo ristretto”. Il ...