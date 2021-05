Sondaggi Ipsos | il 25% degli italiani si è già vaccinato contro il Covid

(Di giovedì 29 aprile 2021) La troppa disoccupazione e la mancanza di lavoro restano i problemi più urgenti da affrontare nel nostro Paese. A dirlo è quasi un italiano su sei intervistato dain uno per il Corriere della Sera. La difficoltà economica (39%), l’emergenzacon tutto ciò che ne consegue, vaccinazione in primis (36%) e l’assistenza sanitaria (27%) sono gli altri problemi considerati gravi dagli. Immigrazione (15%), cattivo funzionamento delle istituzioni (11%) e situazione scuole (10%) sono ritenuti problemi meno urgenti in questo momento. Riguardo l’evoluzione della propria situazione economica personale e familiare, la maggioranzasi mostra pessimista: il 40% pensa che resterà inviarata, il 29% si attende un peggioramente mentre il 25% ...

Advertising

borghi_claudio : comportamenti di voto, arrivando a influenzarli invece che limitarsi a fotografarli. Sondaggi 'su misura del commit… - gcarlo62 : @spighissimo Questi non hanno capito che stanno sulle palle agli italiani di destra sinistra e centro e più leccano… - moriggi : RT @borghi_claudio: comportamenti di voto, arrivando a influenzarli invece che limitarsi a fotografarli. Sondaggi 'su misura del committent… - BragliaA : RT @borghi_claudio: comportamenti di voto, arrivando a influenzarli invece che limitarsi a fotografarli. Sondaggi 'su misura del committent… - ST09972061 : RT @borghi_claudio: comportamenti di voto, arrivando a influenzarli invece che limitarsi a fotografarli. Sondaggi 'su misura del committent… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Ipsos

Termometro Politico

outstream Tutto questo si riflette inevitabilmente anche sui. Per quanto riguarda le ... nei giorni immediatamente precedenti, dall'istituto(con il 41% degli intervistati favorevoli a ...Dopo aver analizzato gli ultimi dati di, è tempo di andare a scoprire i nuovipolitici di Emg per Agorà. L'istituto di Fabrizio Masia ha fatto il punto della situazione sul gradimento dei leader e c'è qualche novità degna di ...Senza promuovere lo sviluppo di una reale consapevolezza, la transizione ecologica è destinata a restare incagliata tra percezioni e realtà ...Nella Supermedia AGI/YouTrend dell'ultima settimana il Pd è in lieve crescita, per Iv e FI minimo calo. I partiti che sostengono il governo nel complesso perdono 1,7 punti ...