Somiglianza tra Carolina Ronca e Perla Cupini

(Di giovedì 29 aprile 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Ciao Chia! Mi trovi somigliante a? Non fanno altro che dirmelo!(ex corteggiatrice di Andrea Angelini, ndr) Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei ...

Advertising

ValentinaCape11 : RT @SWE3TXCARA: possiamo parlare della somiglianza tra Louis e David Bowie? - Giza65331021 : RT @NotizieB: Yorkshire Terrier e la fashion victim San Bernardo e la crocerossina Jack Russell Terrier e l'intellettuale #TraVeritaEfinzi… - hsixfalls : RT @SWE3TXCARA: possiamo parlare della somiglianza tra Louis e David Bowie? - Miriana98_ : RT @SWE3TXCARA: possiamo parlare della somiglianza tra Louis e David Bowie? - mentallyin2011 : RT @SWE3TXCARA: possiamo parlare della somiglianza tra Louis e David Bowie? -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra

Il Riformista

Più di qualcuno ha notato unacon il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Tomaso Montanari, come si direbbe in gergo televisivo, funziona. Si dividegli articoli sul Fatto ...l'altro, ho intuìto unasostanzialei miei genitori e gli alberi di ulivo. Mio padre e mia madre erano come due alberi d'ulivo che donavano generosamente in famiglia e in società, ...L'amicizia tra due adolescenti sulla Riviera Ligure mostrata dal trailer di Luca ha spinto alcuni utenti a un paragone con Chiamami col tuo nome per via delle somiglianze, ma il regista smentisce la p ...In mostra alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza il "Ritratto di signora" rubato nel 1997 e ritrovato due anni fa di Klimt.