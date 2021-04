Sognando di essere un bianco cigno del Bolshoi, in attesa di tornare a teatro ecco eventi, lezioni e film a tema per celebrare la magia della danza, in streaming (Di giovedì 29 aprile 2021) «Ogni giorno si deve ballare, anche se solo nel pensiero» ammoniva il rabbino Nachman di Breslov, a ribadire l’importanza della danza. Ma in questo secondo anno di pandemia non c’è grande scelta per celebrare la Giornata internazionale, istituita dall’Unesco nel 1982 (la scelta della data cadde sul 29 aprile in omaggio al giorno di nascita di Jean-Georges Noverre, il coreografo francese considerato “l’inventore” del balletto moderno), che ha per ambasciatore il tedesco Friedemann Vogel, principal dancer dello Stuttgart Ballet. Per fortuna ci viene in soccorso lo streaming (piccola consolazione in attesa dell’imminente riapertura dei teatri) con un’offerta ricchissima per tutti i gusti. https://www.international-dance-day.org/videos/idd2021/210409 UNESCO FRIEDEMANN ... Leggi su iodonna (Di giovedì 29 aprile 2021) «Ogni giorno si deve ballare, anche se solo nel pensiero» ammoniva il rabbino Nachman di Breslov, a ribadire l’importanza. Ma in questo secondo anno di pandemia non c’è grande scelta perla Giornata internazionale, istituita dall’Unesco nel 1982 (la sceltadata cadde sul 29 aprile in omaggio al giorno di nascita di Jean-Georges Noverre, il coreografo francese considerato “l’inventore” del balletto moderno), che ha per ambasciatore il tedesco Friedemann Vogel, principal dancer dello Stuttgart Ballet. Per fortuna ci viene in soccorso lo(piccola consolazione indell’imminente riapertura dei teatri) con un’offerta ricchissima per tutti i gusti. https://www.international-dance-day.org/videos/idd2021/210409 UNESCO FRIEDEMANN ...

Advertising

BrunaGorla : RT @Ioballodasola: Fate piano, non sia svegliata: sta sognando di essere amata. Vivian Lamarque #CasaLettori #LibriAmati - alejamming : RT @Ioballodasola: Fate piano, non sia svegliata: sta sognando di essere amata. Vivian Lamarque #CasaLettori #LibriAmati - StalinZio : @Carlo213Ge @giadif @puporiccio @auaianpizza @Socialas991 O cresciuto dallo Stato per creare un corpo di 'giannizze… - AnnamariaBosia : RT @Ioballodasola: Fate piano, non sia svegliata: sta sognando di essere amata. Vivian Lamarque #CasaLettori #LibriAmati - crucant : RT @Ioballodasola: Fate piano, non sia svegliata: sta sognando di essere amata. Vivian Lamarque #CasaLettori #LibriAmati -