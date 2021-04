Smi: anche noi vogliamo somministrare vaccini in hub e aziende (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma – “Siamo stati lungimiranti quando chiedevamo che, per la caratteristica di questa campagna vaccinale, poco adatta alla esecuzione negli studi medici, fosse consentito anche ai medici di medicina generale di vaccinare negli hub, nelle strutture aziendali e non solo negli studi medici. Siamo stati tacciati a torto di essere disertori!”. Cosi’ in una dichiarazione Cristina Patrizi, Responsabile Regionale Area Convenzionale Lazio del Sindacato Medici Italiani, commenta l’andamento della campagna vaccinale di massa nella Regione Lazio. “Sono quattro mesi che chiediamo di vaccinare negli hub e nelle strutture aziendali. Nel contempo ci siamo prodigati per poter vaccinare negli studi medici, costretti ad elemosinare una, due dosi settimanali, con regole che cambiano ogni giorno, con indicazioni subentranti e discordanti e con la popolazione lasciata in balia delle piu’ ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma – “Siamo stati lungimiranti quando chiedevamo che, per la caratteristica di questa campagna vaccinale, poco adatta alla esecuzione negli studi medici, fosse consentitoai medici di medicina generale di vaccinare negli hub, nelle strutture aziendali e non solo negli studi medici. Siamo stati tacciati a torto di essere disertori!”. Cosi’ in una dichiarazione Cristina Patrizi, Responsabile Regionale Area Convenzionale Lazio del Sindacato Medici Italiani, commenta l’andamento della campagna vaccinale di massa nella Regione Lazio. “Sono quattro mesi che chiediamo di vaccinare negli hub e nelle strutture aziendali. Nel contempo ci siamo prodigati per poter vaccinare negli studi medici, costretti ad elemosinare una, due dosi settimanali, con regole che cambiano ogni giorno, con indicazioni subentranti e discordanti e con la popolazione lasciata in balia delle piu’ ...

