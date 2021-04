Smalling, ritorno amaro: «Nella ripresa abbiamo rovinato tutto» (Di giovedì 29 aprile 2021) Il difensore della Roma Chris Smalling ha parlato al termine della sfida di Europa League con il Manchester United Uno Smalling decisamente deluso per il ritorno all’Old Trafford nelle parole a fine gara ai microfoni di BT Sport, con le quali ha così commentato la sfida persa dalla Roma contro il Manchester United. «Una grande delusione, nel secondo tempo abbiamo rovinato tutto quello che di buono avevamo fatto nel primo. Dovevamo prendere più vantaggio. Gli infortuni? Non sono una scusa per aver concesso così tanti gol…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Il difensore della Roma Chrisha parlato al termine della sfida di Europa League con il Manchester United Unodecisamente deluso per ilall’Old Trafford nelle parole a fine gara ai microfoni di BT Sport, con le quali ha così commentato la sfida persa dalla Roma contro il Manchester United. «Una grande delusione, nel secondo tempoquello che di buono avevamo fatto nel primo. Dovevamo prendere più vantaggio. Gli infortuni? Non sono una scusa per aver concesso così tanti gol…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

fabioduro77 : #manchesterroma appunto se diawara smalling non ce la facevano che cazzo, pure sul 4-2 barricate e poi si gioca il… - dedalus83 : @sunkencondos Sicuramente sarebbe stato 'meno umiliante' per quello che può contare. Ma tanto per me se a ritorno n… - paologiuliano6 : Stai vincendo 1-2 a Manchester, hai perso 3 giocatori per infortunio, non hai più cambi, Smalling e Micky appena ri… - realunowen : Sinceramente, finiva male anche senza infortuni e un rigore inesistente. (Poi vabbè, un grazie a Mirante e Smalling… - antiinfluencer1 : Certo sto 0-3 (Smalling, Dzeko, Mkhitaryan), nemmeno il gusto di vedere il ritorno. #ManchesterUnitedRoma -