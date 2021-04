Sirene inglesi per Lukaku: c’è il Manchester City, l’Inter ha le idee chiare (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Manchester City di Guardiola pensa a Lukaku, ma l'Inter non ha intenzione di lasciar andare il suo pilastro della squadra Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 aprile 2021) Ildi Guardiola pensa a, ma l'Inter non ha intenzione di lasciar andare il suo pilastro della squadra

LiveCalciomerc1 : #Calciomercato #Inter Sirene inglesi per Romelu #Lukaku, per l'attaccante belga si muovono #ManchesterCity e… - sportli26181512 : Calciomercat Juve: sirene inglesi per Szczesny, Donnarumma...: Quelle che restano da qui al termine della stagione… - internewsit : Lukaku, le sirene inglesi non si spengono: un'altra pretendente per il 9 dell'Inter - - infoitsport : Repubblica Roma - Correa, dopo corteggiamento Juve ecco le sirene inglesi e spagnole - TUTTOJUVE_COM : Repubblica Roma - Correa, dopo corteggiamento Juve ecco le sirene inglesi e spagnole -

Ultime Notizie dalla rete : Sirene inglesi Calciomercat Juve: sirene inglesi per Szczesny, Donnarumma... Commenta per primo Quelle che restano da qui al termine della stagione 2020/21 possono essere le ultime partite di Wojciech Szczesny con la maglia della Juventus . Diversi club inglesi - come riporta Tuttosport - si sono informati sul polacco, che permetterebbe ai bianconeri di mettere a bilancio un'importante plusvalenza e lascerebbe così spazio a uno parametro zero di ...

Fiorentina, De Zerbi o Juric ma prima la salvezza C'è la questione dei prolungamenti, con il caso Vlahovic il cui accordo scade nel 2023 in testa alla lista delle priorità e per il quale suonano, tra le altre, sirene inglesi e spagnole, ma anche ...

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Szczesny Blasting News Italia Gosens saluta l’Atalanta? Sirene inglesi per l’esterno Robin Gosens potrebbe lasciare l'Atalanta in estate. Sulle sue tracce è partito a fari spenti un club inglese di Champions League ...

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Szczesny Szczesny potrebbe lasciare la porta della Juventus. La dirigenza pensa al sostituto, ma molto dipenderà dalla qualificazione alla Champions League ...

