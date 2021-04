Simona Baldassarre svela l'inganno: "Matrioska Ue. Si scrive situazioni familiari transfrontaliere, si legge utero in affitto" (Di giovedì 29 aprile 2021) Ue come la Matrioska. Appare sul sito della Commissione Europea una tabella di marcia per il riconoscimento della genitorialità nelle situazioni familiari transfrontaliere. Questa la prima faccia della Matrioska, apparentemente innocua, arrivando però all'ultima faccia scopriamo la verità: il diritto alla libertà di movimento obbligherà gli Stati membri a riconoscere situazioni illegali secondo le regole nazionali. In altre parole, è ufficialmente partita la campagna Ue per imporre l'omogenitorialità e l'utero in affitto. L'obiettivo è sempre lo stesso: far entrare dalla finestra quello che è vietato dalla porta. Il rischio è che i cittadini di paesi dove la maternità surrogata non è ammessa, come il nostro, saranno obbligati a riconoscere le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Ue come la. Appare sul sito della Commissione Europea una tabella di marcia per il riconoscimento della genitorialità nelle. Questa la prima faccia della, apparentemente innocua, arrivando però all'ultima faccia scopriamo la verità: il diritto alla libertà di movimento obbligherà gli Stati membri a riconoscereillegali secondo le regole nazionali. In altre parole, è ufficialmente partita la campagna Ue per imporre l'omogenitorialità e l'in. L'obiettivo è sempre lo stesso: far entrare dalla finestra quello che è vietato dalla porta. Il rischio è che i cittadini di paesi dove la maternità surrogata non è ammessa, come il nostro, saranno obbligati a riconoscere le ...

