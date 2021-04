Si è spento per un male incurabile il canottiere azzurro Mondelli (Di giovedì 29 aprile 2021) All'età di soli 26 anni è morto per un tumore il campione azzurro di canottaggio Filippo Mondelli, già vincitore di un oro ai mondiali di Plovdiv del 2018. Morto a 26 anni Filippo Mondelli, campione mondiale di canottaggio nel 2018 su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 aprile 2021) All'età di soli 26 anni è morto per un tumore il campionedi canottaggio Filippo, già vincitore di un oro ai mondiali di Plovdiv del 2018. Morto a 26 anni Filippo, campione mondiale di canottaggio nel 2018 su Notizie.it.

Advertising

lookatclaudia : @Igbtsq il mio microfono rimarrà ancora spento e appeso al chiodo per ora ?? - objectivale : ho passato l'intera giornata leggendo, accompagnata dal rumore della pioggia, in piu' ho spento il telefono perche'… - tralfamadoriani : Questo stava facendo lezione col microfono spento e nessuno ha detto niente per chissà quanto tempo...... - BrunoCaputo7 : RT @CMastroff: @iofausto Tanto se non é così é una centrale atomica Francese sul confine da cui compriamo energia perché abbiamo spento le… - CJuadrado : @EpyAle Per la prima volta ho spento la tv mentre guardavo la Champion’s. Esattamente al “COSTA RICA PURA VIDA” det… -