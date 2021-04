Si costituisce a Parigi Luigi Bergamin, complice di Battisti nell’omicidio del maresciallo Santoro (Di giovedì 29 aprile 2021) Luigi Bergamin, uno dei tre ex terroristi rossi in fuga dopo l’ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. La notizia è riportata dall’Ansa che cita fonti inquirenti. Restano ancora in fuga Raffaele Ventura e Maurizio Di Marzio. Chi è Luigi Bergamin Luigi Bergamin fu ideologo dei Pac con Cesare Battisti. L’ex militante dei Proletari Armati per il Comunismo deve scontare una pena di 16 anni e 11 mesi per aver ideato l’omicidio del maresciallo Antonio Santoro, capo degli agenti della polizia penitenziaria, ucciso a Udine il 6 giugno del 1978 da Cesare Battisti. LEGGI ANCHE Terroristi rossi, il generale Mori: ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 aprile 2021), uno dei tre ex terroristi rossi in fuga dopo l’ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia diassieme al suo avvocato per costituirsi. La notizia è riportata dall’Ansa che cita fonti inquirenti. Restano ancora in fuga Raffaele Ventura e Maurizio Di Marzio. Chi èfu ideologo dei Pac con Cesare. L’ex militante dei Proletari Armati per il Comunismo deve scontare una pena di 16 anni e 11 mesi per aver ideato l’omicidio delAntonio, capo degli agenti della polizia penitenziaria, ucciso a Udine il 6 giugno del 1978 da Cesare. LEGGI ANCHE Terroristi rossi, il generale Mori: ...

