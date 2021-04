Shevchenko: «La prima volta che firmai con il Milan non guardai la cifra che c’era scritta» (Di giovedì 29 aprile 2021) Andriy Shevchenko si è raccontato in una lunga ed interessante intervista sul magazine “7” del Corriere della Sera: le sue parole Andriy Shevchenko si è raccontato in una lunga ed interessante intervista su “7” magazine del Corriere della Sera. Questo un breve estratto. «La prima volta che firmai con il Milan, il mio primo contratto vero, mi rifiutai di guardare la cifra che c’era scritta sopra. Ci arrivai grazie ad Ariedo Braida, lui vide qualcosa in me che non sapevo neppure di avere. Quando portò Galliani in Ucraina per vedermi, giocai una partita orrenda, ma lui mi difese. E quando venne a casa mia per convincermi a firmare, mi diede una maglia rossonera con sopra il mio nome. “Ci vincerai il Pallone d’oro, con questa” mi disse. Io ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Andriysi è raccontato in una lunga ed interessante intervista sul magazine “7” del Corriere della Sera: le sue parole Andriysi è raccontato in una lunga ed interessante intervista su “7” magazine del Corriere della Sera. Questo un breve estratto. «Lachecon il, il mio primo contratto vero, mi rifiutai di guardare lachesopra. Ci arrivai grazie ad Ariedo Braida, lui vide qualcosa in me che non sapevo neppure di avere. Quando portò Galliani in Ucraina per vedermi, giocai una partita orrenda, ma lui mi difese. E quando venne a casa mia per convincermi a firmare, mi diede una maglia rossonera con sopra il mio nome. “Ci vincerai il Pallone d’oro, con questa” mi disse. Io ...

