Shevchenko | “Il calcio mi ha salvato L’Italia era nel mio destino” | News

Advertising

fabfazio : Uno dei più forti attaccanti della storia del calcio: domenica a #CTCF il Pallone d’oro e attuale CT della Nazional… - flamestothefire : Brividi per questa intervista ?? Shevchenko: «Vengo da Chernobyl e i miei amici sono morti. Inzaghi? E' ossesionato… - nanocadabra : Shevchenko: «Vengo da Chernobyl e i miei amici sono morti. Inzaghi? E' ossesionato dal calcio»-… - AvvMennillo : Andriy Shevchenko «Vengo da Chernobyl e i miei amici sono morti. Il calcio mi ha salvato» - PietroSincich : Andriy Shevchenko «Vengo da Chernobyl e i miei amici sono morti. Il calcio? Dopo Istambul mi svegliavo urlando». H… -

Ultime Notizie dalla rete : Shevchenko calcio

Sportevai.it

Al 21 su und'angolo per i rossoneri interessante sponda di Kjaer per Mandzukic, ma il ... La gara fu impreziosita da una tripletta di Andriye una doppietta de El Matador Marcelo ...... 55 gol realizzati con la ferocia e il fiuto del suo idolo di sempre, un certo Andriy. ... Le richieste da parte di squadre di serie D di tutta Italia non mancano..." Nei mesi senzachi ...Andrij Shevchenko, ex giocatore del Milan, è stato intervistato da "7", settimanale del Corriere della Sera. Ecco cosa ha detto ...Come è stato crescere a 200 chilometri da Chernobyl? «Spero di non scandalizzare nessuno se dico che mi sembrava tutto normale. Avevo dieci anni. Mi divertivo come un pazzo giocando a calcio ovunque, ...