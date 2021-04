Sexify su Netflix è la risposta polacca a Sex Education tra nerd | amore e tecnologia

Stay_Nerd : Sexify su Netflix: un teen drama sul sesso e sulla scienza - RobRe62 : RT @wireditalia: Dal 28 aprile su Netflix, la serie apre uno spiraglio sulla vita delle ragazze nell'est Europa. E, dopo l'abitudine ai pro… - wireditalia : Dal 28 aprile su Netflix, la serie apre uno spiraglio sulla vita delle ragazze nell'est Europa. E, dopo l'abitudine… - andreazenatti93 : RT @playblog_it: ? Sexify la serie Netflix una studentessa crea app innovativa sul sesso ? - playblog_it : ? Sexify la serie Netflix una studentessa crea app innovativa sul sesso ? -

Ultime Notizie dalla rete : Sexify Netflix

Dal 28 aprile su, la serie apre uno spiraglio sulla vita delle ragazze nell'est Europa. E, dopo l'abitudine ai prodotti americani, le sorprese non ...abbatte il tabù dell'intimità femminile:punta tutto sulla serie in uscita il 28 aprile ma solo in lingua ...Krzysztof Wiktor/NetflixArriving on the heels of last year’s tawdry sensation 365 Days, Sexify proves yet another Polish Netflix offering with carnality on its mind. However, whereas Barbara Bialowas ...Sexify è una nuova serie originale Netflix ambientata in Polonia, in cui una ragazza cerca di creare un'app sull'orgasmo femminile.