Seus 118, via libera all’incentivo Covid-19 per i dipendenti. Ugl Salute: “Somme finalmente accreditate a maggio e giugno, riconoscimento a lavoratori in prima linea” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Apprendiamo con grande sollievo che, con i pagamenti di maggio e giugno, agli operatori della Seus 118 verrà corrisposto il cosiddetto “Bonus Covid” approvato con la legge finanziaria del 2020. Lo avevamo già appreso nei giorni scorsi in occasione dei lavori del “Tavolo regionale permanente della Salute” e ne abbiamo avuto conferma ieri in Commissione ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di giovedì 29 aprile 2021) “Apprendiamo con grande sollievo che, con i pagamenti di, agli operatori della118 verrà corrisposto il cosiddetto “Bonus” approvato con la legge finanziaria del 2020. Lo avevamo già appreso nei giorni scorsi in occasione dei lavori del “Tavolo regionale permanente della” e ne abbiamo avuto conferma ieri in Commissione ... L'articolo UGL SICILIA.

