Serie C, Ronaldo del Padova: “Meritiamo noi di vincere il campionato” (Di giovedì 29 aprile 2021) Serie C, Ronaldo del Padova vuole conquistare la promozione diretta in Serie B vincendo all’ultima giornata il Girone B della terza Serie di calcio. Un arrivo in volata per i veneti che, a novanta minuti dalla fine dei giochi, sono a pari punti con il Perugia che, però, è avanti negli scontri diretti. I biancoscudati dovranno vincere contro la Sambenedettese sperando in un passo falso degli umbri contro la FeralpiSalò. Ronaldo carica il Padova: “Playoff? Sono una lotteria. Dobbiamo crederci…” Ecco la lunga intervista, rilasciata nei canali ufficiali del club veneto, a Ronaldo del Padova: “Ho un piccolo problemino, sembrava meno grave all’inizio, una contrattura, invece ho due tre cicatrici in un muscolo che mi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021)C,delvuole conquistare la promozione diretta inB vincendo all’ultima giornata il Girone B della terzadi calcio. Un arrivo in volata per i veneti che, a novanta minuti dalla fine dei giochi, sono a pari punti con il Perugia che, però, è avanti negli scontri diretti. I biancoscudati dovrannocontro la Sambenedettese sperando in un passo falso degli umbri contro la FeralpiSalò.carica il: “Playoff? Sono una lotteria. Dobbiamo crederci…” Ecco la lunga intervista, rilasciata nei canali ufficiali del club veneto, adel: “Ho un piccolo problemino, sembrava meno grave all’inizio, una contrattura, invece ho due tre cicatrici in un muscolo che mi ...

