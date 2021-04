Serie A: le designazioni degli arbitri, Fabbri per il Napoli. Mazzoleni al Var (Di giovedì 29 aprile 2021) Napoli-Cagliari match per la 15a giornata di ritorno sarà arbitrata da Fabbri coadiuvato da Valeriani e Vivenzi, quarto uomo Di Martino. Al Var c’è Mazzoleni, Avar Giallattini. La sfida Napoli-Cagliari si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona domenica 2 maggio alle ore 15.00. Ecco gli arbitri della Serie A BOLOGNA – FIORENTINA h. 15.00 DIONISI PAGANESSI – LO CICERO IV: SANTORO VAR: VALERI AVAR: CARBONE CROTONE – INTER Sabato 01/05 h. 18.00 PRONTERA MASTRODONATO – MARGANI IV: PEZZUTO VAR: MANGANIELLO AVAR: DI VUOLO H. VERONA – SPEZIA Sabato 01/05 h. 15.00 VOLPI COLAROSSI – MOKHTAR IV: ORSATO VAR: DOVERI AVAR: PRETI LAZIO – GENOA h. 12.30 GIACOMELLI BACCINI – BOTTEGONI IV: ABISSO VAR: DI PAOLO AVAR: DE MEO MILAN – BENEVENTO Sabato 01/05 h. 20.45 CALVARESE PASSERI – COSTANZO IV: ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 29 aprile 2021)-Cagliari match per la 15a giornata di ritorno sarà arbitrata dacoadiuvato da Valeriani e Vivenzi, quarto uomo Di Martino. Al Var c’è, Avar Giallattini. La sfida-Cagliari si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona domenica 2 maggio alle ore 15.00. Ecco glidellaA BOLOGNA – FIORENTINA h. 15.00 DIONISI PAGANESSI – LO CICERO IV: SANTORO VAR: VALERI AVAR: CARBONE CROTONE – INTER Sabato 01/05 h. 18.00 PRONTERA MASTRODONATO – MARGANI IV: PEZZUTO VAR: MANGANIELLO AVAR: DI VUOLO H. VERONA – SPEZIA Sabato 01/05 h. 15.00 VOLPI COLAROSSI – MOKHTAR IV: ORSATO VAR: DOVERI AVAR: PRETI LAZIO – GENOA h. 12.30 GIACOMELLI BACCINI – BOTTEGONI IV: ABISSO VAR: DI PAOLO AVAR: DE MEO MILAN – BENEVENTO Sabato 01/05 h. 20.45 CALVARESE PASSERI – COSTANZO IV: ...

