Advertising

anteprima24 : ** Serie A: designato l'arbitro per il match #Napoli-Cagliari ** - junews24com : Arbitro Udinese Juve: designato il fischietto del match - - tuttofrosinone : Serie B, Pordenone-Pisa: designato Di Martino. Match che interessa anche il Frosinone - tuttofrosinone : Serie B, Pordenone-Pisa: designato Di Martino. Match che interessa anche il Frosinone - Dalla_SerieA : Di Martino per Pordenone-Pisa - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designato

ilmessaggero.it

Per Udinese - Juventus , gara in programma alle 18, è statoDaniele Chiffi di Padova, mentre il posticipo delle 20.45, Sampdoria - Roma è stato affidato a Juan Luca Sacchi di Macerata. ...Per Udinese - Juventus, gara in programma alle 18, è statoDaniele Chiffi di Padova, mentre il posticipo delle 20.45, Sampdoria - Roma è stato affidato a Juan Luca Sacchi di Macerata. ...Giornata di designazioni per la Commissione Arbitri Nazionale, con il resposanbile Nicola Rizzoli che ha stabilito quali sono i dieci fischietti che arbitreranno la partite della 34^ giornata ...Sarà l’arbitro Fabbri di Ravenna a dirigere Napoli-Cagliari. Napoli - La Corte di Appello di Napoli ha assolto, confermando così la sentenza di primo grado, il boss del clan dei Casalesi ...