Serie A, Crotone-Inter: data, orario e diretta TV (Di giovedì 29 aprile 2021) Crotone-Inter: diretta TV e streaming Torna in campo la Serie A che si avvia alla conclusione di questa stagione con le partite della quindicesima giornata del girone di ritorno. Tra i match in programma c’è anche la sfida tra Crotone e Inter che si giocherà allo stadio ‘Ezio Scida’ sabato 1 maggio con calcio di inizio alle ore 18:00, ecco come seguire il match in diretta TV e in streaming. Ecco dove vedere Borussia Mönchengladbach-Inter in diretta TV La partita tra bianconeriverdi e nerazzurri sarà trasmessa in esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e Internet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Serie A canale 202 a partire dalle 18:00 e su Sky Sport canale 251, sempre a ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 29 aprile 2021)TV e streaming Torna in campo laA che si avvia alla conclusione di questa stagione con le partite della quindicesima giornata del girone di ritorno. Tra i match in programma c’è anche la sfida trache si giocherà allo stadio ‘Ezio Scida’ sabato 1 maggio con calcio di inizio alle ore 18:00, ecco come seguire il match inTV e in streaming. Ecco dove vedere Borussia Mönchengladbach-inTV La partita tra bianconeriverdi e nerazzurri sarà trasmessa in esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Sky SportA canale 202 a partire dalle 18:00 e su Sky Sport canale 251, sempre a ...

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - scorelawn : SERIE A 2021/04/26 Lazio 3 - 0 Milan Torino 0 - 2 Napoli 2021/04/25 Atalanta 5 - 0 Bologna Benevento 2 - 4 Udines… - sciantokescia : RT @agostinomela: È probabile che l'Inter diventi campione d'Italia. Quale migliore occasione per il Crotone di salutare la serie A, inflig… - agostinomela : È probabile che l'Inter diventi campione d'Italia. Quale migliore occasione per il Crotone di salutare la serie A,… - sportli26181512 : Crotone-Inter è anche il duello Simy-Lukaku, giganti del gol a parti invertite: Crotone-Inter è anche il duello tra… -