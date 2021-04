Serena Rossi sarà madrina alla Mostra del Cinema di Venezia 2021

(Di giovedì 29 aprile 2021)ladella 78esimadi. L’attrice aprirà la rassegna nella serata del 1° settembre, sul palco della Sala Grande (Palazzo delal Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione. A lei spetterà anche la guida della cerimonia di chiusura di sabato 11 settembre, quando saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali. L’artista napoletana classe 1985 era stata in concorso al Lido nel 2017 con “Ammore e Malavita” dei Manetti Bros, per la cui interpretazione aveva vinto un David di Donatello, un Nastro d’Argento e un Ciak d’Oro.

Serena Rossi è stata scelta per condurre le serate di apertura e di chiusura della 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera. L'attrice nap ... Quattro anni fa alla Mostra del cinema di Venezia era in concorso con Ammore e Malavita dei fratelli Manetti con tanto di esibizione canora nella festa post proiezione ora Serena Rossi, forte anche de ...