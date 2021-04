Serale di Amici, per la finale cambia tutto: ecco le novità per l’ultima puntata (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci si sta avvicinando a grandi passi alla finale di Amici 2021. Le nuove anticipazioni confermano sia la data della nona e ultima puntata del talent di Maria De Filippi, sia il regolamento previsto per la finalissima. Non perdiamo dunque altro tempo e scopriamo subito quali sono le novità attese per l’appuntamento conclusivo del Serale. Importante: all’interno del nostro pezzo non sono presenti spoiler su come si concluderà l’edizione numero 20 di quest’anno (qui il nostro pronostico sul vincitore di Amici 20), potete quindi proseguire nella lettura senza avere paura di rovinarvi la sorpresa. Anzi, capirete perché sarà impossibile per le famose “talpe” di Amici spoilerare l’esito della finale. Quando sarà la finale di ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci si sta avvicinando a grandi passi alladi2021. Le nuove anticipazioni confermano sia la data della nona e ultimadel talent di Maria De Filippi, sia il regolamento previsto per la finalissima. Non perdiamo dunque altro tempo e scopriamo subito quali sono leattese per l’appuntamento conclusivo del. Importante: all’interno del nostro pezzo non sono presenti spoiler su come si concluderà l’edizione numero 20 di quest’anno (qui il nostro pronostico sul vincitore di20), potete quindi proseguire nella lettura senza avere paura di rovinarvi la sorpresa. Anzi, capirete perché sarà impossibile per le famose “talpe” dispoilerare l’esito della. Quando sarà ladi ...

