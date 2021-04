«Senza vestiti sono uno scheletro»: Navalny appare per la prima volta dopo lo sciopero della fame – Il video (Di giovedì 29 aprile 2021) Smagrito, coi capelli rasati e debilitato in una uniforme da carcerato. È apparso così Alexei Navalny sui monitor del tribunale di Babushkinsky di Mosca, dove in videoconferenza dal carcere di Pokrov ha partecipato all’udienza che lo vede accusato di diffamazioni nei confronti di un veterano della Seconda guerra mondiale. Un altro tribunale sta decidendo in un processo parallelo se condannare la Fondazione anticorruzione di Navalny come organizzazione terroristica. È la prima volta che Navalny compare al pubblico dopo le denunce del suo staff sul trattamento ricevuto in carcere e a ridosso della fine, per motivi di salute, dello sciopero della fame che aveva iniziato a fine marzo. «Se ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 aprile 2021) Smagrito, coi capelli rasati e debilitato in una uniforme da carcerato. È apparso così Alexeisui monitor del tribunale di Babushkinsky di Mosca, dove inconferenza dal carcere di Pokrov ha partecipato all’udienza che lo vede accusato di diffamazioni nei confronti di un veteranoSeconda guerra mondiale. Un altro tribunale sta decidendo in un processo parallelo se condannare la Fondazione anticorruzione dicome organizzazione terroristica. È lachecompare al pubblicole denunce del suo staff sul trattamento ricevuto in carcere e a ridossofine, per motivi di salute, delloche aveva iniziato a fine marzo. «Se ...

