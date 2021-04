“Senza fondo” La svolta per l’All you can eat passa da Roma: la grande novità (Di giovedì 29 aprile 2021) Grandissima svolta “All you can eat” nella Capitale. A Roma arriva una gustosa novità “Senza fondo”. Ecco di cosa si tratta Per gli amanti del mangiare bene e gustoso sta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 29 aprile 2021) Grandissima“All you can eat” nella Capitale. Aarriva una gustosa”. Ecco di cosa si tratta Per gli amanti del mangiare bene e gustoso sta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

CarloCalenda : Dotare Roma di infrastrutture moderne costa circa 12 miliardi. Il #PNRR stanzia 500 milioni, Raggi chiedeva 25 mili… - fattoquotidiano : 'In fondo dovremmo essere riconoscenti all’on. Claudio Borghi Aquilini, perché ha il coraggio di dire, senza pensar… - cuorelastico : RT @SkyTG24: A Roma apre il primo ristorante all you can eat della cucina romana: - Cla___________ : @Annamar56834309 A 13 anni adoravo tuffarmi in piscina condominiale per prima per assaporare il freddo dell’acqua.… - forblondie : RT @SkyTG24: A Roma apre il primo ristorante all you can eat della cucina romana: -