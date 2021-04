Senza Fondo, il nuovo ristorante romano… all you can eat! (Di giovedì 29 aprile 2021) Senza Fondo, apre il primo ristornate romano all you can eat, con tutti i piatti della tradizione romana Senza limiti e a costo fisso Nel cuore della città eterna, a pochi passi da Piazza Navona, il ristorante all you can eat che non osavamo neppure desiderare. Dai rigatoni, alla cacio e pepe all’amatriciana, Senza Fondo offre ai suoi clienti i piatti tipici della tradizione romana fino ad esaurimento scorte e a costo fisso. L’apertura è prevista domani, venerdì 30 aprile, in via Teatro della Pace. Il costo sarà di 19,90 per il pranzo, mentre 25,50 dopo le 18. Il menù Se si parla di tradizione culinaria romana, il menù non dovrebbe essere neppure rilasciato: tutti conoscono i classici rigatoni all’amatriciana o alla carbonara, i tagliolini alla gricia o cacio e pepe, oppure ... Leggi su zon (Di giovedì 29 aprile 2021), apre il primo ristornate romano all you can eat, con tutti i piatti della tradizione romanalimiti e a costo fisso Nel cuore della città eterna, a pochi passi da Piazza Navona, ilall you can eat che non osavamo neppure desiderare. Dai rigatoni, alla cacio e pepe all’amatriciana,offre ai suoi clienti i piatti tipici della tradizione romana fino ad esaurimento scorte e a costo fisso. L’apertura è prevista domani, venerdì 30 aprile, in via Teatro della Pace. Il costo sarà di 19,90 per il pranzo, mentre 25,50 dopo le 18. Il menù Se si parla di tradizione culinaria romana, il menù non dovrebbe essere neppure rilasciato: tutti conoscono i classici rigatoni all’amatriciana o alla carbonara, i tagliolini alla gricia o cacio e pepe, oppure ...

