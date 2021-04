Senato, il Question Time coi ministri Franco (Economia), Orlando (Lavoro) e Di Maio (Esteri): la diretta (Di giovedì 29 aprile 2021) A partire dalle 15 è in programma il Question Time, in Senato, coi ministri Daniele Franco (Economia), Andrea Orlando (Lavoro) e Luigi Di Maio (Esteri). La diretta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) A partire dalle 15 è in programma il, in, coiDaniele), Andrea) e Luigi Di). La. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

SenatoStampa : Mercoledì 28 in Aula discussione congiunta mozioni di sfiducia individuale a ministro @robersperanza dei sen. Ciria… - emanuelmme1 : RT @ItalyMFA: ?? Question time | Il Ministro @luigidimaio risponde in Senato alle interrogazioni a risposta immediata previste oggi alle 15… - luigidimaio : RT @ItalyMFA: ?? Question time | Il Ministro @luigidimaio risponde in Senato alle interrogazioni a risposta immediata previste oggi alle 15… - ItalyMFA : ?? Question time | Il Ministro @luigidimaio risponde in Senato alle interrogazioni a risposta immediata previste ogg… - BARTON8799 : @niccolo_fabbri L'orario ufficiale è quello delle 15:15, dopo Ore14. Il problema è che RAI 2 ha un palinsesto molto… -