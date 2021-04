“Sembro De Gregori” Guardiola spiazza dopo la magica notte in Champions (Di giovedì 29 aprile 2021) Pep Guardiola, in trionfo dopo la vittoria nella semifinale d’andata, giunto ai microfoni di Sky cita il grande De Gregori. Tutti a bocca aperta per le sue parole. Una volta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 29 aprile 2021) Pep, in trionfola vittoria nella semifinale d’andata, giunto ai microfoni di Sky cita il grande De. Tutti a bocca aperta per le sue parole. Una volta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

mforok : Guardiola che dice “sembro Francesco De Gregori quando dico: la storia siamo noi”. Gioco. Partita. Incontro. - MicheleAnnibale : RT @mforok: Guardiola che dice “sembro Francesco De Gregori quando dico: la storia siamo noi”. Gioco. Partita. Incontro. - MorfiBen : RT @mforok: Guardiola che dice “sembro Francesco De Gregori quando dico: la storia siamo noi”. Gioco. Partita. Incontro. - gu3gal : 'Siamo noi e siamo una buona squadra quando ci esprimiamo come sappiamo. Ah, sembro De Gregori che dice 'La storia… - amalajz4 : 'Noi siamo noi quando giochiamo come sappiamo, quando siamo noi come squadra. Adesso sembro Francesco De Gregori ch… -