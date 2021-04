“Selvaggia Roma? Non l’avevo riconosciuta!”, gaffe di Filippo Bisciglia dopo Temptation Island (Di giovedì 29 aprile 2021) dopo aver svelato un retroscena sul suo Grande Fratello, Filippo Bisciglia intervistato online da Tommaso Zorzi nel suo format del mercoledì sera, ha parlato di Selvaggia Roma svelando una sua gaffe. gaffe di Filippo Bisciglia: “Selvaggia Roma? Non l’avevo riconosciuta…” Proprio Selvaggia Roma ha partecipato a Temptation Island con Francesco Chiofalo, suo fidanzato dell’epoca. La... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 29 aprile 2021)aver svelato un retroscena sul suo Grande Fratello,intervistato online da Tommaso Zorzi nel suo format del mercoledì sera, ha parlato disvelando una suadi: “? Nonriconosciuta…” Proprioha partecipato acon Francesco Chiofalo, suo fidanzato dell’epoca. La... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

