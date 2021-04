Selvaggia Lucarelli vs Diletta Leotta: “Sei tu che alimenti il giornalismo spazzatura” (Di giovedì 29 aprile 2021) Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta in risposta al post di Diletta Leotta che si è sfogata in rete per il continuo gossip sulla sua vita. La storia d’amore super chiacchierata fra Diletta Leotta e Can Yaman, dopo mesi di insinuazioni, pagine e servizi fotografici a loro dedicati, ha inevitabilmente finito col suscitare anche l’ira della stessa conduttrice di Dazn. Quest’ultima infatti, stanca dei continui attacchi mediatici e delle etichette a lei riservate, ha deciso di sfogarsi per la prima volta attraverso un lungo post su Instagram il quale, non è passato inosservato alla blogger e scrittrice, Selvaggia Lucarelli. Vediamo allora come il giudice di Ballando con le stelle ha commentato in rete lo sfogo della ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 29 aprile 2021) Ancheè intervenuta in risposta al post diche si è sfogata in rete per il continuo gossip sulla sua vita. La storia d’amore super chiacchierata frae Can Yaman, dopo mesi di insinuazioni, pagine e servizi fotografici a loro dedicati, ha inevitabilmente finito col suscitare anche l’ira della stessa conduttrice di Dazn. Quest’ultima infatti, stanca dei continui attacchi mediatici e delle etichette a lei riservate, ha deciso di sfogarsi per la prima volta attraverso un lungo post su Instagram il quale, non è passato inosservato alla blogger e scrittrice,. Vediamo allora come il giudice di Ballando con le stelle ha commentato in rete lo sfogo della ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Non è che gli altri partiti oltre il M5S siano all'avanguardia per quanto riguarda l'idea della donna. Penso al PD… - PiazzapulitaLA7 : Il fatto che Grillo sia un padre dal mio punto di vista non costituisce un'attenuante ma un'aggravante. Perché rapp… - GuerinoRaffaele : MSelvaggia Lucarelli, altri insulti contro Matteo Salvini: 'Con la pandemia e la crisi, trascorre la giornata litig… - IlPrimatoN : Scontro ad alta quota - DSpettacolo : Dopo lo sfogo di Diletta Leotta sulle presunte accuse di tradimento ai danni di Can Yaman, Selvaggia Lucarelli inte… -