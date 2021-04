Selvaggia Lucarelli asfalta Diletta Leotta: “Il giornalismo spazzatura si alimenta così…” (Di giovedì 29 aprile 2021) Poche ore fa un lungo e duro post pubblicato su Ig di Selvaggia Lucarelli contro Diletta Leotta ha scatenato il web Diletta e SelvaggiaOgni giorno si parla continuamente di Diletta Leotta e il suo amore per Can Yaman. La presentatrice di Dazn, è finita di recente in una nuova bufera mediatica per un presunto tradimento nei confronti dell’attore turco con il figlio del Presidente della Roma. Una serie di pettegolezzi che hanno portato la stessa soubrette ad intervenire in prima persona sui social chiedendo basta e soprattutto rispetto. Ma ad intervenire sulla questione ci ha pensato Selvaggia Lucarelli con una riflessione lunga e molto pungente. Selvaggia Lucarelli ... Leggi su formatonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Poche ore fa un lungo e duro post pubblicato su Ig dicontroha scatenato il webOgni giorno si parla continuamente die il suo amore per Can Yaman. La presentatrice di Dazn, è finita di recente in una nuova bufera mediatica per un presunto tradimento nei confronti dell’attore turco con il figlio del Presidente della Roma. Una serie di pettegolezzi che hanno portato la stessa soubrette ad intervenire in prima persona sui social chiedendo basta e soprattutto rispetto. Ma ad intervenire sulla questione ci ha pensatocon una riflessione lunga e molto pungente....

Advertising

stanzaselvaggia : Ho scritto di “Anna”, la serie di Niccoló Ammaniti, una favola al contrario in cui il futuro è un’arca di Noè sogna… - PiazzapulitaLA7 : Non è che gli altri partiti oltre il M5S siano all'avanguardia per quanto riguarda l'idea della donna. Penso al PD… - PiazzapulitaLA7 : Il fatto che Grillo sia un padre dal mio punto di vista non costituisce un'attenuante ma un'aggravante. Perché rapp… - Giusepp88629800 : SELVAGGIA LUCARELLI...NON TI SOPPORTO...TI .....O - statodelsud : Selvaggia Lucarelli: «Mi sono liberata di amore tossico e ora lo racconto» -