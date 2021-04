Segrate | domenica 2 maggio “col botto” | sarà fatto brillare un ordigno della Seconda Guerra Mondiale

(Di giovedì 29 aprile 2021) Le operazioni, in programma dalle 6.45 fino alle 13, comporteranno l’evacuazione di 430 cittadini. L’attività vaccinale al Parco Esposizioni di Novegro non verrà interrotta

MilanoToday.it

... risalente alla Seconda guerra mondiale, di fabbricazione inglese e dal peso di 500 libbre, è stata rivenuta durante i lavori allo scalo merci ferroviario di. Per disinnescarlo,...2 maggio , su ordinanza della Prefettura di Milano, dalle 9.00 alle 13.00 sarà sospesa la ... rinvenuto nel comune di. L'orario per il termine delle attività è legato all'effettivo ...Le operazioni, in programma dalle 6.45 fino alle 13, comporteranno l’evacuazione di 430 cittadini. L’attività vaccinale al Parco Esposizioni di Novegro non verrà interrotta ...Tutto pronto tra Segrate e Peschiera Borromeo per le operazioni di disinnesco e brillamento dell’ordigno bellico rinvenuto a marzo in un cantiere ferroviario, e il sud-est milanese si prepara ad affro ...