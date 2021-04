Secondo l’astrologia Kate e William erano destinati al «per sempre» (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo il funerale di addio al principe Filippo, William e Kate sono tornati alla loro fitta agenda di impegni professionali, spesso e volentieri condivisa. Affiatatissimi e al servizio del proprio ruolo ufficiale, i genitori di George, Charlotte e Louis sembrano avere l’approvazione da parte dell’astrologia. Ad affermare che la loro unione fosse scritta in maniera indelebile nelle stelle è un interessante articolo pubblicato dal magazine “Women’s Health”, secondo cui il matrimonio di Kate Middleton e del principe William rappresenta una fortissima unione karmica. Non solo: i rispettivi quadri natali dimostrerebbero un futuro come sovrani. Abbiamo chiesto all’astrologa Terry Alaimo di spiegarci meglio i piani dello zodiaco per Kate e William. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo il funerale di addio al principe Filippo, William e Kate sono tornati alla loro fitta agenda di impegni professionali, spesso e volentieri condivisa. Affiatatissimi e al servizio del proprio ruolo ufficiale, i genitori di George, Charlotte e Louis sembrano avere l’approvazione da parte dell’astrologia. Ad affermare che la loro unione fosse scritta in maniera indelebile nelle stelle è un interessante articolo pubblicato dal magazine “Women’s Health”, secondo cui il matrimonio di Kate Middleton e del principe William rappresenta una fortissima unione karmica. Non solo: i rispettivi quadri natali dimostrerebbero un futuro come sovrani. Abbiamo chiesto all’astrologa Terry Alaimo di spiegarci meglio i piani dello zodiaco per Kate e William.

