Scienze Sociali Isfoa: primi diplomi in Mental Coaching. Tutti i nomi (FOTO) (Di giovedì 29 aprile 2021) Il magnifico rettore Isfoa Stefano Masullo celebrerà in maggio la cerimonia di consegna dei diplomi di perfezionamento. I titoli sono rilasciati dalla Facoltà di Scienze Sociali in Mental Coaching; contemplano la specializzazione in Facilitazione dei Processi Partecipativi. Dieci i discenti che hanno concluso con estremo successo e profitto il percorso formativo. Superati i rigidi parametri di valutazione, sono stati ammessi alla frequenza del programma di formazione strutturato su 32 lezioni da 2 ore di frequenza obbligatoria. Essi hanno quindi superato con profitto tutte le prove di esame prescritte. Hanno quindi conseguito la qualifica professionale, unica in Italia, di Personal Certified Mental Coach Advisor. I 10 nomi – Daniela Spinelli (Saronno, ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 29 aprile 2021) Il magnifico rettoreStefano Masullo celebrerà in maggio la cerimonia di consegna deidi perfezionamento. I titoli sono rilasciati dalla Facoltà diin; contemplano la specializzazione in Facilitazione dei Processi Partecipativi. Dieci i discenti che hanno concluso con estremo successo e profitto il percorso formativo. Superati i rigidi parametri di valutazione, sono stati ammessi alla frequenza del programma di formazione strutturato su 32 lezioni da 2 ore di frequenza obbligatoria. Essi hanno quindi superato con profitto tutte le prove di esame prescritte. Hanno quindi conseguito la qualifica professionale, unica in Italia, di Personal CertifiedCoach Advisor. I 10– Daniela Spinelli (Saronno, ...

