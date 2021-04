“Schiaffi su natiche e schiena”: caso Ciro Grillo, nuovi dettagli dall’inchiesta (Di giovedì 29 aprile 2021) caso Grillo, da video e foto i particolari shock dell’inchiesta “Schiaffi sulle natiche e sulla schiena”: sono alcuni dei particolari shock che emergono dal video e dalle foto a disposizione della magistratura che indaga sul caso del presunto stupro avvenuto in Sardegna nell’estate 2019 e che vede coinvolti Ciro Grillo, figlio di Beppe, e altri suoi tre amici. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, oltre al video di 24 secondi a disposizione della magistratura in cui si vedono i ragazzi mentre fanno sesso di gruppo con la presunta vittima, gli inquirenti starebbero vagliando alcune foto che immortalano i giovani con i genitali scoperti appoggiati sulla testa dormiente dell’altra ragazza, l’amica della giovane che ha denunciato lo stupro. Negli atti ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021), da video e foto i particolari shock dell’inchiesta “sullee sulla”: sono alcuni dei particolari shock che emergono dal video e dalle foto a disposizione della magistratura che indaga suldel presunto stupro avvenuto in Sardegna nell’estate 2019 e che vede coinvolti, figlio di Beppe, e altri suoi tre amici. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, oltre al video di 24 secondi a disposizione della magistratura in cui si vedono i ragazzi mentre fanno sesso di gruppo con la presunta vittima, gli inquirenti starebbero vagliando alcune foto che immortalano i giovani con i genitali scoperti appoggiati sulla testa dormiente dell’altra ragazza, l’amica della giovane che ha denunciato lo stupro. Negli atti ...

