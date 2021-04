Scarcerati tutti gli ex terroristi rossi Manca Di Marzio | il 10 5 sarà prescritto e libero

(Di giovedì 29 aprile 2021) I 9 exitaliani arrestati ieri in Francia rientrerannoa casa entro questa sera. Lo apprende l’Ansa da fonti dell’inchiesta. Per ognuno di loro, il giudice ha deciso vari gradi di libertà vigilata, che vanno dall’obbligo di firma all’obbligo di essere presenti in casa in certi orari. Secondo quanto scrive Repubblica sono già statidue di loro, Enzo Calvitti e Sergio Tornaghi. Ed è già in libertà vigilata anche Raffaele Ventura. La sua fuga, così come quella di Luigi Bergamin, è durata poco. Ancora irreperibile Maurizio Di, per il quale la prescrizione della pena - che è la ragione dell’accelerazione degli arresti - è in calendario per il 10 maggio. Dipartecipò al tentativo di sequestro del vicequestore Nicola Simone, insieme a Giovanni Alimonti, anche lui ...

PARIGI. Luigi Bergamin e Raffaele Ventura, due dei tre ex terroristi rossi in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si sono presentati a palazzo di Giustizia di Parigi con i loro l ...