Scarcerati gli italiani, la procedura sarà lunga (Di giovedì 29 aprile 2021) Probabilmente, visti i tempi lunghi della procedura, non sarà il primo ministro attuale, Jean Castex, a firmare gli eventuali decreti di estradizione per i 9 rifugiati italiani con un passato legato alla violenza degli anni di piombo, 7 arrestati mercoledì e due, Luigi Bergamin delle Pac, e Raffaele Ventura costituitisi ieri. La decima persona che la Francia ha accettato di arrestare su una «richiesta urgente» italiana che conteneva 200 nomi, Maurizio Di Marzio, ex Br, è ancora ricercata. Macron potrebbe … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 29 aprile 2021) Probabilmente, visti i tempi lunghi della, nonil primo ministro attuale, Jean Castex, a firmare gli eventuali decreti di estradizione per i 9 rifugiaticon un passato legato alla violenza degli anni di piombo, 7 arrestati mercoledì e due, Luigi Bergamin delle Pac, e Raffaele Ventura costituitisi ieri. La decima persona che la Francia ha accettato di arrestare su una «richiesta urgente» italiana che conteneva 200 nomi, Maurizio Di Marzio, ex Br, è ancora ricercata. Macron potrebbe … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

paoloigna1 : Scarcerati tutti gli ex terroristi. Manca Di Marzio, il 10/5 sarà prescritto (di F. Olivo) - teresatornaben1 : RT @GiancarloDeRisi: Se non è una farsa poco ci manca. Scarcerati tutti gli ex terroristi rossi. Manca Di Marzio, il 10 maggio sarà prescri… - AndreaAsilo : RT @GiancarloDeRisi: Se non è una farsa poco ci manca. Scarcerati tutti gli ex terroristi rossi. Manca Di Marzio, il 10 maggio sarà prescri… - ariannasteiner5 : RT @GiancarloDeRisi: Se non è una farsa poco ci manca. Scarcerati tutti gli ex terroristi rossi. Manca Di Marzio, il 10 maggio sarà prescri… - ventoc : RT @GiancarloDeRisi: Se non è una farsa poco ci manca. Scarcerati tutti gli ex terroristi rossi. Manca Di Marzio, il 10 maggio sarà prescri… -