"Saremo il primo Museo Discocratico del pianeta". Il Cocoricò torna in pista (Di giovedì 29 aprile 2021) Vogliono creare il primo Museo Discocratico del pianeta. E la prima Repubblica discocratica, senza tempo e senza confini. Come si risorge dalle proprie ceneri, dopo il passaggio dell’uragano Covid che ha spento le luci e la musica delle discoteche di tutto il mondo, lo dimostra il Cocoricò, il tempio della techno di Riccione. “La Piramide ha cambiato pelle”, annuncia una voce nel video di lancio del nuovo progetto. E, in effetti, di cambiamento epocale si tratta, come afferma Enrico Galli, che ha preso in gestione il locale lo scorso anno: ”Al momento non sappiamo quando riapriremo, perché il Cocoricò è un locale al chiuso e le nuove norme non prevedono la riapertura a breve. Al di là di questo, quando sarà possibile vogliamo che la Piramide torni al suo celebre splendore abbracciando ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Vogliono creare ildel. E la prima Repubblica discocratica, senza tempo e senza confini. Come si risorge dalle proprie ceneri, dopo il passaggio dell’uragano Covid che ha spento le luci e la musica delle discoteche di tutto il mondo, lo dimostra il, il tempio della techno di Riccione. “La Piramide ha cambiato pelle”, annuncia una voce nel video di lancio del nuovo progetto. E, in effetti, di cambiamento epocale si tratta, come afferma Enrico Galli, che ha preso in gestione il locale lo scorso anno: ”Al momento non sappiamo quando riapriremo, perché ilè un locale al chiuso e le nuove norme non prevedono la riapertura a breve. Al di là di questo, quando sarà possibile vogliamo che la Piramide torni al suo celebre splendore abbracciando ...

