‘Sangue di cane’ | il caso letterario di Veronica Tomassini per gli anticonformisti culturali

(Di giovedì 29 aprile 2021) Sangue di cane dell'autrice siciliana, è stato unper la sua carica eversiva. La Tommasini è una sé stante nel panoramae per la sua particolarità è di difficile canonizzazione. Probabilmente lascerà il segno. In questo libro (che non è reportage, romanzo noir, giallo, romanzo-saggio o non fiction novel, non è un metaromanzo come molti oggi; non è assolutamente opera di intrattenimento, ma attività di conoscenza delle cose) narra in presa diretta quelle che un tempo si chiamavano a torto situazioni basse con uno stile impeccabile ed al contempo sferzante.