Sampdoria, rinnovo Bereszynski: contatti avviati. La situazione (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono cominciati i contatti tra la Sampdoria e l’entourage di Bereszynski per il rinnovo di contratto del terzino La Sampdoria ha avviato i contatti con l’entourage di Bartosz Bereszynski per il rinnovo del contratto (attualmente in scadenza nel 2023) di altri due anni. Il terzino polacco è una delle note liete della stagione blucerchiata, tanto da aver conquistato sul campo la riconferma. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 I discorsi proseguiranno nel corso delle prossime settimane, con cifre dello stipendio e cavilli burocratici da definire, in quanto la firma di Bereszynski non rappresenta una priorità. Al momento, il presidente Massimo Ferrero è concentrato sul convincimento del tecnico Claudio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono cominciati itra lae l’entourage diper ildi contratto del terzino Laha avviato icon l’entourage di Bartoszper ildel contratto (attualmente in scadenza nel 2023) di altri due anni. Il terzino polacco è una delle note liete della stagione blucerchiata, tanto da aver conquistato sul campo la riconferma. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 I discorsi proseguiranno nel corso delle prossime settimane, con cifre dello stipendio e cavilli burocratici da definire, in quanto la firma dinon rappresenta una priorità. Al momento, il presidente Massimo Ferrero è concentrato sul convincimento del tecnico Claudio ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria rinnovo Sampdoria, Ferrero anticipa l'arrivo a Genova: obiettivo rinnovi Commenta per primo Saranno giornate piene per iol presidente della Sampdoria Massimo Ferrero , atteso dalla partita con la 'sua' Roma ma pure dal capitolo rinnovi. A ...Ranieri per discutere del rinnovo ...

Sampdoria - Ranieri, rinnovo vicino: 'Vuole allenare ancora' Commenta per primo La trattativa di cui si parla da mesi a Genova, sponda Sampdoria , e relativa al possibile rinnovo di Claudio Ranieri è entrata nel vivo, e a breve dovrebbe esserci la svolta e l'annessa conclusione dell'affare. Oggi Massimo Ferrero infatti è atteso a ...

