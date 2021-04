Sala: “Nuovo Stadio? Per me i lavori possono iniziare domani, ma il problema non è quello” (Di giovedì 29 aprile 2021) Nuove dichiarazioni del sindaco di Milano Beppe Sala sul Nuovo Stadio di Inter e Milan Nuove dichiarazioni del sindaco di Milano Beppe Sala sulla volontà di Inter e Milan di lasciare l’attuale San Siro e costruire un Nuovo Stadio sempre nello stesso quartiere. Le dichiarazioni del primo cittadino meneghino sono state rilasciate a margine della cerimonia di commemorazione per Sergio Ramelli, lo studente militante del Fronte della Gioventù assassinato a Milano nel 1975 da militanti di Avanguardia Operaia. “L’ho detto più volte che Inter e Milan sanno dove sto di casa, cioè a Palazzo Marino. Al di là di qualche tensione il dialogo è sempre necessario. Quindi sono a disposizione delle squadre per tutti i dubbi che ci possono essere e per confermare il nostro ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Nuove dichiarazioni del sindaco di Milano Beppesuldi Inter e Milan Nuove dichiarazioni del sindaco di Milano Beppesulla volontà di Inter e Milan di lasciare l’attuale San Siro e costruire unsempre nello stesso quartiere. Le dichiarazioni del primo cittadino meneghino sono state rilasciate a margine della cerimonia di commemorazione per Sergio Ramelli, lo studente militante del Fronte della Gioventù assassinato a Milano nel 1975 da militanti di Avanguardia Operaia. “L’ho detto più volte che Inter e Milan sanno dove sto di casa, cioè a Palazzo Marino. Al di là di qualche tensione il dialogo è sempre necessario. Quindi sono a disposizione delle squadre per tutti i dubbi che ciessere e per confermare il nostro ...

