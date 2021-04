Sailor Moon – The Movie, in arrivo su Netflix il nuovo film del popolare anime giapponese (Di giovedì 29 aprile 2021) L’ultimo film del popolarissimo franchise di Sailor Moon, Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie (originariamente uscito in due parti), arriverà su Netflix il 3 giugno. L’arrivo del film su Netflix segna la sua prima volta fuori dal Giappone, dove la Parte 1 ha debuttato a gennaio. Le avventure del film sono ambientate ad aprile, quando i fiori di ciliegio sono in fiore e Tokyo è in uno stato d’animo festoso mentre celebra la più grande eclissi solare totale del secolo. Mentre la luna nuova oscura il sole e gradualmente offusca la sua luce, Usagi e Chibi-Usa incontrano Pegasus, che è alla ricerca della fanciulla prescelta che può rompere il sigillo del Cristallo d’Oro. Nel frattempo, una ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 29 aprile 2021) L’ultimodel popolarissimo franchise di, Pretty GuardianEternal The(originariamente uscito in due parti), arriverà suil 3 giugno. L’delsusegna la sua prima volta fuori dal Giappone, dove la Parte 1 ha debuttato a gennaio. Le avventure delsono ambientate ad aprile, quando i fiori di ciliegio sono in fiore e Tokyo è in uno stato d’animo festoso mentre celebra la più grande eclissi solare totale del secolo. Mentre la luna nuova oscura il sole e gradualmente offusca la sua luce, Usagi e Chibi-Usa incontrano Pegasus, che è alla ricerca della fanciulla prescelta che può rompere il sigillo del Cristallo d’Oro. Nel frattempo, una ...

