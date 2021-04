SailGP | Slingsby avverte | “Sono ancora io l’avversario da battere”

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tom, campione in carica del, è convinto di esserel’uomo danella competizione. Nella prima tappa alle Bermudaha vinto 4 regate di flotta su 5, ma ha perso il match race conclusivo contro Ben Ainslie ed è così finito dietro all’inglese nella classifica finale. “Abbiamo dimostrato di avere una squadra in grado dichiunque – ha dichiarato-. Abbiamo fiducia in vista di Taranto. Navighiamo bene quando c’è vento più forte, e di sicuro vogliamo continuare a sviluppare la nostra navigazione con un’aria più leggera, ma ora abbiamo fiducia che quando siamo a bordo siamo difficili da. Questo è davvero un ottimo stimolo alla fiducia. Solo noi e Ben (Ainslie) abbiamo quella fiducia per andare ...