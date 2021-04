Sace | oggi Ripartire Sicuri dedicato al Brasile | oltre le difficoltà | un panorama di opportunità

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Una realtà complessa ma ricca dieconomiche. È l’immagine che è emersa delnel corso del webinaral Paese sudamericano danel quadro degli appuntamenti di “”, il programma di Education to Export realizzato per offrire alle PMI orientate all’export un momento di confronto e di approfondimento su come ripensare la propria strategia internazionale alla luce della situazione attuale. Ospite dell’evento l’Ambasciatore italiano in, Francesco Azzarello, che ha voluto dare rassicurazioni in merito ad alcune notizie apparse sui quotidiani nazionali che hanno dipinto negli ultimi giorni ilcome un Paese “sull’orlo del baratro”. “Il Paese non è nel baratro, non è nella tragedia, non è ...