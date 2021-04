Rubano bici in giardino condominiale ma vengono scoperti: due arresti (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma – Questa notte, a seguito di una segnalazione giunta la numero di emergenza 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due cittadini romeni di 20 e 21 anni, con l’accusa di furto aggravato in concorso. I due sono stati sorpresi dai militari, intervenuti tempestivamente in via Collatina, mentre erano riusciti, poco prima, ad asportare una bici, modello ‘mountain bike’ ed una cassetta di attrezzi, da un giardino condominiale. Bloccati immediatamente, per loro sono scattate le manette. Successivamente sono stati condotti in caserma e trattenuti, a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo mentre, la refurtiva, e’ stata riconsegnata al legittimo proprietario. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma. Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma – Questa notte, a seguito di una segnalazione giunta la numero di emergenza 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due cittadini romeni di 20 e 21 anni, con l’accusa di furto aggravato in concorso. I due sono stati sorpresi dai militari, intervenuti tempestivamente in via Collatina, mentre erano riusciti, poco prima, ad asportare una, modello ‘mountain bike’ ed una cassetta di attrezzi, da un. Bloccati immediatamente, per loro sono scattate le manette. Successivamente sono stati condotti in caserma e trattenuti, a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo mentre, la refurtiva, e’ stata riconsegnata al legittimo proprietario. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.

Advertising

sof_tommo28 : @laretttt @auroraa2828 amici amici e poi ti rubano la bici, ricordatelo eh - stuckinscvrface : 'amici amici e poi ti rubano la bici' me lo tatuo - efflorescevnt : @vigui002 amici amici e poi ti rubano la bici - Auliealways : 'amici amici poi ti rubano la bici' type of mood on here. - convallaria_o : RT @c4ncelled: Amici amici e poi ti rubano la bici, è verissimo questo detto -

Ultime Notizie dalla rete : Rubano bici Giro d'Italia: Giada Borgato prima commentatrice tecnica donna ... a sette anni, tra le giovanissime ha collezionato successi con i colori della CSI Rubano , ... protagonisti delle foto postate su Instagram che la ritraggono in bici e con la sua famiglia, molto ...

Rubano bici a ciclista di Solarino, trovata e denunciato un floridiano Ha avuto un lieto fine la disavventura di un ciclista che aveva investito parte dei suoi risparmi in una bicicletta professionale in carbonio del valore di 3.000 euro. Nel particolare momento storico ...

Solarino, gli rubano la bici da corsa acquistata pochi giorni prima: recuperata dai Carabinieri Siracusa News Ravenna, sgominata banda che rubava biciclette. La Polizia locale cerca i proprietari di quelle sequestrate Sono diverse le bici rubate ritrovate da agenti della polizia locale che, la scorsa settimana ha sgominato una banda dedita proprio al furto di questi mezzi. Ora si cercano i legittimi proprietari che ...

Albenga, scippo in moto ai danni di una turista in bici Uno scippo in piena regola è avvenuto ad Albenga, in provincia di Savona. Una donna mentre viaggiava sulla sua bicicletta è stata affiancata e scippata da una moto. All'interno della sacca rubata il t ...

... a sette anni, tra le giovanissime ha collezionato successi con i colori della CSI, ... protagonisti delle foto postate su Instagram che la ritraggono ine con la sua famiglia, molto ...Ha avuto un lieto fine la disavventura di un ciclista che aveva investito parte dei suoi risparmi in una bicicletta professionale in carbonio del valore di 3.000 euro. Nel particolare momento storico ...Sono diverse le bici rubate ritrovate da agenti della polizia locale che, la scorsa settimana ha sgominato una banda dedita proprio al furto di questi mezzi. Ora si cercano i legittimi proprietari che ...Uno scippo in piena regola è avvenuto ad Albenga, in provincia di Savona. Una donna mentre viaggiava sulla sua bicicletta è stata affiancata e scippata da una moto. All'interno della sacca rubata il t ...