Royal Family: Kate e William festeggiano i 10 anni di matrimonio (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 29 aprile del 20211 i due convolavano a nozze Il 29 aprile del 2011, il maggiore dei figli di Carlo e Lady D. convolava a nozze con Kate Middleton quella che per molti altro non è che la principessa perfetta. Anche in quel giorno, a detta di molti, fu davvero impeccabile: finalmente coronava il suo sogno e quella della famiglia che l’aveva fatta studiare nelle migliori scuole. I due si sino infatti conosciuti presso l’Università di St. Andrews, in Scozia dove frequentavano lo stesso corso di storia dell’arte, secondo molti scelto ad hoc proprio per incontrare il Principe. Si narra che prima divennero amici e solo dopo un po’ di tempo scoccò l’amore nel 2002. Il loro rapporto subì anche una crisi quando nel 2004 Kate, futura Duchessa di Cambridge decise di passare l’estate con le amiche ma al ritorno William era pronto per ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 29 aprile del 20211 i due convolavano a nozze Il 29 aprile del 2011, il maggiore dei figli di Carlo e Lady D. convolava a nozze conMiddleton quella che per molti altro non è che la principessa perfetta. Anche in quel giorno, a detta di molti, fu davvero impeccabile: finalmente coronava il suo sogno e quella della famiglia che l’aveva fatta studiare nelle migliori scuole. I due si sino infatti conosciuti presso l’Università di St. Andrews, in Scozia dove frequentavano lo stesso corso di storia dell’arte, secondo molti scelto ad hoc proprio per incontrare il Principe. Si narra che prima divennero amici e solo dopo un po’ di tempo scoccò l’amore nel 2002. Il loro rapporto subì anche una crisi quando nel 2004, futura Duchessa di Cambridge decise di passare l’estate con le amiche ma al ritornoera pronto per ...

Advertising

361_magazine : #Kate e #William festeggiano i 10 anni di nozze - mongilmore_ : Che strano vedere qualcosa non fotografato da Kate, visto che è praticamente la fotografa ufficiale della Royal Fam… - VanityFairIt : «Essere membro della royal family significa in primis servire e aiutare gli altri, non aiutare se stessi. Che temo… - infoitcultura : Harry e Meghan, il piano del principe Carlo per estrometterli dalla Royal Family - infoitcultura : Royal Family, il piano segreto del Principe Carlo | “Fare fuori Harry e Meghan” -