Rousseau e Casaleggio sul mercato, con tutti i dati del M5S (Di giovedì 29 aprile 2021) Con un comunicato a sorpresa Casaleggio apre la piattaforma d'origine dei grillini a tutte le liste civiche per le prossime elezioni. Lo strappo con Grillo e Conte è completo, con tutti i rischi del caso per entrambi. Rousseau si presenta alle elezioni. Non è un nuovo partito – o perlomeno, non ancora – ma la strada potrebbe essere segnata. Davide Casaleggio, tramite un comunicato, fa sapere che la sua piattaforma affiancherà le liste civiche già alle prossime amministrative: fornirà servizi di consulenza nella comunicazione, nell'organizzazione, nella raccolta fondi. Più che un manifesto politico, sembra quasi un volantino di marketing. Ma può essere un primo passo? Un primo assaggio prima di affacciarsi sullo scenario nazionale, magari con una formazione capeggiata da Alessandro Di Battista? Presto per dirlo.

