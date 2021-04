'Ronaldo, Mayorga chiede 65 milioni per il presunto stupro' (Di giovedì 29 aprile 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Kathryn Mayorga prosegue la sua battaglia contro Cristiano Ronaldo . L'ex modella, infatti, sostiene di essere stata violentata dal portoghese nel 2009, in un hotel di Las Vegas,... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 aprile 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Kathrynprosegue la sua battaglia contro Cristiano. L'ex modella, infatti, sostiene di essere stata violentata dal portoghese nel 2009, in un hotel di Las Vegas,...

Advertising

Angelredblack1 : RT @sportmediaset: Cristiano Ronaldo, Kathryn #Mayorga chiede 56 milioni di sterline di risarcimento. #SportMediaset - sportmediaset : Cristiano Ronaldo, Kathryn #Mayorga chiede 56 milioni di sterline di risarcimento. #SportMediaset - salvione : 'Ronaldo, Mayorga chiede 65 milioni per il presunto stupro' - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: Caso #Mayorga, chiesti a #CristianoRonaldo 65 milioni di risarcimento - sportli26181512 : '#Ronaldo, Mayorga chiede 65 milioni per il presunto stupro': Come riporta il Mirror, è questa la richiesta di risa… -